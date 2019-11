Siracusa, "Dal Codice Rosa al Codice Rosso": il convegno all'Umberto I

“Dal Codice Rosa al Codice Rosso, criticità di un percorso possibile” è il tema della conferenza organizzata dal Coordinamento per la prevenzione della violenza di genere e Codice Rosa dell’Asp di Siracusa che si terrà lunedì 25 novembre 2019 a partire dalle ore 10 nella sala conferenze dell’ospedale Umberto primo di Siracusa.

L’evento, organizzato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fa seguito ad un’altra manifestazione promossa dall’Azienda che si è svolta all’ospedale Di Maria di Avola dove è stata apposta, nell’area antistante l’ingresso principale, una panchina rossa in memoria della infermiera del reparto di Oncologia Loredana Lopiano, vittima di femminicidio.