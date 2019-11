Serie D, l'Eurialo scende in campo domani a Catania

L’Eurialo Siracusa sarà ospite domani pomeriggio della Hub Ambiente Catania per la seconda giornata della seria D di pallavolo femminile. La gara inizierà alle 17 e si preannuncia combattuta. “Scenderemo in campo per confermare la buona prestazione di sabato scorso e cercare di conquistare l’intera posta in palio – dice il vicepresidente Salvo Corso – Sappiamo che non sarà una gara agevole, ma le ragazze sono pronte e non si risparmieranno giocando al meglio delle loro possibilità. Si sono allenate bene in settimana e sono cariche al punto giusto per affrontare anche questo avversario”.

In settimana intanto la squadra under 18 ha superato agevolmente in casa il Sortino con il punteggio di 3-0, conquistando la terza vittoria consecutiva in un torneo in cui finora non ha ceduto set agli avversari. Eurialo in testa a punteggio pieno e desiderosa di continuare su questa strada che la porterà in alto.