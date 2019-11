Siracusa, stop alla violenza sulle donne: sit-in sotto casa di Eligia Ardita

Stop alla violenza sulle donne. Questo il messaggio lanciato questa mattina da un gruppo di donne che, vestite di nero con un fiore rosso hanno letto alcuni brani dedicati al tema della violenza contro le donne, in via Calatabiano sotto casa di Eligia Ardita, la giovane infermiera che ha perso la vita con in grembo la piccola Giulia.

Unico indagato nel processo è il siracusano Christian Leonardi, accusato di omidicio dell'infermiera Eligia Ardita e del procurato aborto della bambina che portava in grembo e condannato in primo grado all'ergastolo.

Prima della performance, i genitori di Eligia hanno guidato i presenti tra le mura di casa della giovane infermiera.

Lo stesso sit-in è stato ripetuto lungo il mercato di via Giarre.

Si tratta di un'iniziativa che si aggiunge alle tante organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ed è stata organizzata da un gruppo di siracusane riunitesi spontaneamente per contribuire a rafforzare la conoscenza del dramma che attraversa la vita di molte donne.