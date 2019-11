Siracusa, la rotonda di via Algeri intitolata ai “Maestri del lavoro”

E' stata intitolata ai “Maestri del lavoro” della rotatoria che insiste tra i numeri 71/73 di via Algeri. I maestri del lavoro sono quei lavoratori che sono stati insigniti con la Stella di Merito dal Presidente della Repubblica, per essersi particolarmente distinti per la loro laboriosità e buona condotta morale.

Alla cerimonia di scopertura della targa, una nutrita rappresentanza di maestri del lavoro, ed il sindaco Francesco Italia, il quale ha detto: "Parlare di maestri del lavoro, in un periodo e in una zona in cui spesso il lavoro è un miraggio, rende questa giornata, al di là dei simboli, particolarmente significativa. Per me è un grande onore essere qui con voi a dirvi grazie per quello che rappresentate, per quello che avete dato e per quello che continuate a dare al nostro Paese e alla nostra Città".

Prima della cerimonia di scopertura della targa, Romolo Maddalena console provinciale dei Maestri del lavoro d’Italia, ha donato una targa al sindaco.