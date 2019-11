Siracusa, street control: rilevate 1440 infrazioni. Prime multe in arrivo

Lo Street control, messo in campo dalla Polizia Municipale di Siracusa dal giorno in cui è entrato in funzione ad oggi ha rilevato 1.440 infrazioni. Ne dà comunicazione il comandante, Enzo Miccoli, facendo un primo bilancio della misura introdotta per mettere fine al fenomeno del parcheggio selvaggio in doppia fila nelle vie centrali del capoluogo aretuseo.

In tutto sono stati 5.000 i veicoli controllati e per i quali è già partita la notifica delle multe.

Le zone che sono sotto il tiro del nuovo dispositivo sono il centro storico di Ortigia, la zona Umbertina, e le area di corso Gelone, viale Teocrito, viale Teracati, via Tisia, viale Zecchino, Santa Panagia.