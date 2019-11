Noto, auto a fuoco in via Bacci: sul posto i Vigili del fuoco

A fuoco, stamattina, alle 4, in via Bacci, a Noto, un'autovettura Lancia y. Le fiamme si sono propagate fino a coinvolgere anche altre due autovetture.

Il rogo sotto il plesso elementare distaccato dell'istituto comprensivo Giovanni Aurispa. L’incendio si è sviluppato da una lancia y e ha coinvolto altre due autovetture. Nessun danno a persone. Non si esclude il dolo.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme