Siracusa, violenza sulle donne: la Polizia scende in piazza con l'iniziativa “Questo non è amore”

“Questo non è amore”. Anche quest'anno la Polizia di Stato scende in piazza, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per dire chi picchia, maltratta o perseguita una donna non lo fa per amore.

Lunedì, dalle 9 alle 13, sarà allestito un gazebo in Largo 25 Luglio, all’interno del quale personale della Polizia di Stato informerà i cittadini su tutte le leggi a tutela delle donne vittima di violenza. Nella circostanza, saranno proiettati dei video, editi dalla Questura di Siracusa e realizzati da poliziotti in servizio in questa provincia, che hanno lo scopo di sensibilizzare le donne vittime di violenza domestica a denunciare gli abusi psicologici e fisici subiti.