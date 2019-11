Siracusa, minore avrebbe partecipato a rapine in tabaccheria: in carcere

Avrebbe partecipato a due rapine ai danni di altrettante tabaccherie siracusane. Per tale motivo, gli Agenti della Polizia di Stato di Siracusa hanno eseguito nei confronti di un minore, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dei Minori di Catania, in aggravamento della misura del collocamento in comunità.