Presunte frodi in competizioni calcistiche di Lega Pro, nel mirino della Polizia anche un incontro della Sicula Leonzio

Ci sarebbe anche la Sicula Leonzio coinvolta in un'operazione di polizia giudiziaria stamattina da parte della Polizia di Stato, denominata “Corner Bet“, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, che ha portato all’arresto di tre persone. I soggetti finiti in manette sarebbero responsabili di frode in competizioni sportive e sono attualmente in corso perquisizioni e sequestri.

Le indagini, condotte dalla Polizia Postale, hanno permesso di portare alla luce un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro.

Almeno tre gli incontri dello scorso campionato in cui è stato accertato l’interesse degli arrestati: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio.