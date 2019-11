Floridia, servizio refezione scolastica fermo al palo: la Filcams Cgil chiede di incontrare il commissario

Fermo al palo il servizio di refezione scolastica a Floridia. Per affrontare il tema, la Filcams Cgil ha chiesto un incontro col neo commissario del Comune di Floridia, insediatosi dopo le dimissioni dell'ex Sindaco Limoli.

"Non solo richiediamo tale incontro per disquisire sulle problematiche salariali che investono le dipendenti dell'appalto, ma lo facciamo anche con un grande senso di responsabilità sociale per un servizio necessario per la collettività e che attualmente vive invece una fase di stallo che rischia di perdurare ancora." - commenta Alessandro Vasquez, segretario filcams cgil di Siracusa.