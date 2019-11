Anche a Siracusa si organizzano le Sardine, ieri il primo incontro

Sbarca anche a Siracusa il neo movimento delle Sardine. Ieri sera, nella chiesa di Bosco Minniti, luogo simbolo dell'accoglienza e dell'antirazzismo, si è tenuto il primo incontro per "riconoscersi" ed organizzarsi.

C'è tanta motivazione e tanta voglia di fare animata, non solo da sentimenti comuni, ma anche dall'onda del successo del movimento in tutta Italia e non solo.

Il gruppo sui social nel giro di poco tempo ha già ampiamente superato i 2000 iscritti e cresce di ora in ora.

"Dopo le manifestazioni di Bologna e Modena - si legge nella presentazione - in tutto il Paese migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini di qualsiasi età, stanno formando gruppi uniti e compatti come sardine per riprendere in mano questo Paese e ribadire che antirazzismo e antifascismo, accoglienza e solidarietà, altruismo e rifiuto dell'odio sono e devono essere i valori fondanti, quelli che hanno animato la nascita della nostra Costituzione repubblicana.

Anche a Siracusa, in tutta la provincia, è il momento di partecipare, di uscire dalla rassegnazione dovuta anche all'assenza di una rappresentanza seria e credibile per queste istanze. Stop rassegnazione. Torniamo a parlarci faccia a faccia, a incontrarci, a partecipare, a proporre. E' il momento di metterci la faccia e il corpo".