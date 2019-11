Il siracusano Adonà Mamo nei panni di Maria Callas incanta il pubblico di Rai Uno. VIDEO

Ha lasciato tutti a bocca aperta il talento siracusano Adonà Mamo che, ieri sera, in diretta, su Rai uno, si è cimentato nei panni di Maria Callas per il pubblico di Tale e Quale show.

In studio tutti in piedi per lui che in classifica è arrivato secondo.

Adonà Mamo è un cantante lirico con un’impostazione vocale da soprano. Adonà Mamo è anche ballerino e lavora nel musical. Inoltre, è stato ospite in diversi programmi televisivi come Domenica in, La Botola, I Raccomandati, Emozioni, L’Italia allo Specchio e Celebrity ed è stato anche un volto fisso a Edicola Fiore, il programma Sky condotto da Fiorello.

Per vedere un breve spezzone dell'esibizione di Adonà Mamo di ieri sera clicca QUI