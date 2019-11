Siracusa, sicurezza stradale e un ricordo per Renzo Formosa: ieri un momento di riflessione e confronto all'istituto A. Rizza

Sicurezza stradale ed un ricordo commosso per Renzo Formosa e tutte le vittime su strada. E' stato un lungo momento di riflessione e confronto quello che si è tenuto ieri, all'istituto A. Rizza di Siracusa, voluto da Samanta Ponzio, Presidente del CAD sociale di Siracusa.

"Sono felice per la numerosa partecipazione da parte di tutti i ragazzi per due motivi - commenta Samanta Ponzio - il primo è che questa piaga sociale interessa tutti anche i giovani che vogliono più sicurezza sulle strade, e il secondo è che i genitori delle vittime su strada non siano stati dimenticati dalla comunità. Abbiamo ancora tanto da fare, continua Samanta , ma chi prima inizia è a metà dell'opera, ed il CAD Sociale di Siracusa c'è per tutti, per tutte le associazioni e per tutte le istituzioni, chiunque volesse fare aggregazione noi siamo a disposizione".

Presenti come relatori, oltre alla Presidente del CAD sociale di Siracusa, Tommaso Bellavia Segretario Provinciale del Siulp di Siracusa, Damiano De Simone Presidente della consulta Civica di Siracusa, l'avvocato Gianluca Caruso legale della famiglia Formosa , la dottoressa Alessandra Tomasello Psicologa e Psicoterapeuta ,I rappresentanti del comitato scuole sicure e Lucia Di Franco come ospite per ricordare la memoria del piccolo Renzo, moderatrice del dibattito la giornalista Mascia Quadarella.