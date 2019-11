Successo per le Sardine in tutta Italia, domenica saranno a New York

"Uscite dall'acquario e scendete nelle piazze". Continua ad allargarsi il movimento delle sardine, che dopo aver riempito le piazze italiane puntano all'Europa per far sentire anche lì la voce antipopulista e antisovranista. L'ultima in ordine di tempo è stata Palermo: in 4mila si sono radunati davanti al teatro Massimo per ribadire le parole d'ordine già risuonate nelle piazze di Bologna e di Modena: "populisti la festa è finita".

Nel fine settimana gli appuntamenti già organizzati sono numerosi: oggi le sardine saranno in piazza Prampolini a Reggio Emilia, con loro ci sarà anche l'Anpi. Domenica sbarcheranno a Marsala e a Rimini, dove è attesa una tappa del tour elettorale di Matteo Salvini. La settimana prossima Treviso, Ferrara, Napoli, Avellino, Milano e Parma. E' un appello alle sardine è arrivato dai ragazzi di Friday for future, per lo sciopero sul clima del 29 novembre.

Ma non c'è solo l'Italia. Domenica, una piazza di sardine sarà anche a New York, in Washington Square Park, vicino alla statua newyorkese di Giuseppe Garibaldi.