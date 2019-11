Centro Amianto Augusta, donati oltre 400mila da Fondo Sociale ex Eternit

Lo scorso agosto il Fondo Sociale ex Eternit ha donato, lo scorso agosto, più di 400mila euro all'Asp e poi, ieri, l'inaugurazione del Centro regionale per le patologie da amianto all'Ospedale Muscatello, al quale erano presenti anche esponenti del fondo tra cui l'avvocato Ezechia Paolo Reale e l’avvocato Federica Fucito.

"Anche questo è un momento importante, come per il reparto di Radioterapia dell’Ospedale Rizza qualche anno fa – ha commentato l’avv. Federica Fucito, presente ad Augusta - importante per il presidio terapeutico messo a disposizione per l’intera collettività e perché dà attenzione all’esperienza e all’attività del Fondo Sociale ex Eternit. A Siracusa abbiamo avuto una situazione diversa rispetto ad altri siti, ovvero un esempio virtuoso di come si sia superato il conflitto tra ex lavoratori ed azienda ricercando quello che era un obiettivo comune, cioè offrire un supporto non solo ai lavoratori ed ai loro familiari ma alla collettività stessa, sostenendo enti e società del settore sanitario, in particolare nel settore oncologico"

"Prosegue con attenzione e con piacere il percorso del Fondo Sociale – ha aggiunto l’avv. Ezechia Paolo Reale - per dare al territorio di Siracusa quante più strumentazioni possibili e all’avanguardia e, quanto meglio, centrate sulle esigenze della popolazione. C’è una sensibilità del Fondo Sociale molto elevata e, anche, da parte delle istituzioni una capacità di cogliere il senso importante di questa donazione che è anche un senso di superamento di conflitto e di una riappacificazione dell’interesse collettivo. Cose che non si ritrovano spesso in vicende del genere, così dolorose. Il Fondo Sociale non solo sta dalla parte degli operai ma anche dell’intera collettività siracusana"