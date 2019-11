Siracusa, continuano le operazioni di pulizia, diserbo e rimozione auto

Personale Tekra al lavoro per vari interventi di pulizia e diserbo in più punti della città.

A darne notizia l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri.

Ieri sera, in Ortigia è stata effettuata la pulizia con macchina ad acqua calda. Mentre, continuano le attività di rimozione delle auto in evidente stato di abbandono e prive di copertura assicurativa. Rimosse due auto in via di Villa ortisi e quattro in largo Luciano russo.

Completato il diserbo del villaggio Miano, via Cannizzario e di via Luigi monti