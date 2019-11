Libero Consorzio Siracusa, dipendenti senza stipendi: si pensa di occupare la sede, lavoratori incontrano Musumeci

Da giorni sono in assemblea permanente i dipendenti del Libero consorzio Siracusa. Davanti la sede di via Malta, intanto, è apparso uno striscione che in poche parole concentra la rabbia di coloro che vedono sempre i loro stipendi traballare.

I dipendenti chiedono le dimissioni del commissario straordinario Carmela Floreno, e nel frattempo pensano di occupare la sede di via Malta h24, come già fatto in passato.

Intanto la settimana prossima, a Palermo, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci incontrerà una delegazione dei lavoratori, martedì in sede di commissione Bilancio