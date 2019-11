Augusta, taglio del nastro al Centro regionale per le patologie da amianto all'Ospedale Muscatello

E' stato inaugurato, oggi pomeriggio, all’ospedale Muscatello di Augusta, regionali il “Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi anche precoce delle patologie derivanti dall’amianto”.

Presenti alla cerimonia il sindaco Cettina Di Pietro, Augusta il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, assieme al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, presidente della IV Commissione Ambiente all’Assemblea regionale siciliana Giusi Savarino ed esponenti dell'Ona (Osservatorio nazionale amianto).

La struttura è oggi dotata di nuovi ed adeguati locali, di apparecchiature di alto rilievo tecnologico in campo sanitario, tra questi, importanti strumenti diagnostici di nuova istituzione quali broncoscopi dotati di sofisticata tecnologia EBUS e strumentazione per effettuare il Test da Sforzo Cardiopolmonare donati, per un valore di oltre 400 mila euro, dal Fondo sociale ex Eternit, nonché una nuova risonanza magnetica, la terza in provincia di Siracusa ed una nuova tac multislice acquisiti con fondi GSE dell’Assessorato regionale alla Salute e strumentazione per il dosaggio della mesotelina sierica, unico in tutta la regione, a completamento dell’offerta diagnostica.