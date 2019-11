Siracusa, Teamnetwork Albatro protagonista tra gli Under 17

Teamnetwork Albatro protagonista nel campionato U17 di pallamano.

Inizio senza sbavature per la formazione giovanile della Teamnetwork Albatro che nelle prime due partite del girone B ha sconfitto la formazione della Pallamano Avola per 41 a 26 e l’Aretusa di Alfio Settembre per 36 a 30.

I ragazzi di Gianni Calvo (nella foto) hanno mostrato una buona condizione atletica e notevoli progressi tecnico tattici. Buona l'intesa tra gli U17 propriamente definiti, classe 2003 come il nazionale Gabriele Sortino e il portiere Lorenzo Rubino, classe 2004 con Matteo Mizzi e Giuseppe Cuzzupè, e il gruppo degli Under 15 Francesco Burgio, Alessandro Bandiera, Nicolò Fontana che fanno parte della rosa della serie A2 con gli atleti Luca Santomauro, Andrea Famiano, Simone Salerno, Thenula Usliyanage, Salvatore Vitale, Alessandro Zappulla e il portiere Matteo Bonifacio a completare il gruppo. Questo girone ha anche la presenza delle squadre di categoria del Mascalucia, dello Scicli, e del Reusia, quest’ultima farà visita agli aretusei il primo dicembre quando la squadra allenata da Gianni Calvo proverà ad allungare ulteriormente in classifica.