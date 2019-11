Siracusa, sorpreso in auto con 100 grammi di cocaina: in manette 44enne

Fermato per un controllo su strada dai Carabinieri, viene sorpreso in auto con 100 grammi di cocaina. Da qui l'arresto per Giuseppe Di Blasi, 44 anni, disoccupato e pregiudicato. La droga era al'interno di una busta di cellophane sigillato e destinata probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe consentito di guadagnare diverse migliaia di euro. Nell'abitazione dell'uomo i militari dell'Arma hanno rinvenuto 10.000 euro in banconote di diverso taglio, considerati provento di attività di spaccio. Trovate, inoltre, varie schede telefoniche usa e getta per cellulari. Di Blasi, è stato, pertanto, rinchiuso nel carcere di Cavadonna.