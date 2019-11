Pachino, incandidabile l'ex sindaco Roberto Bruno per 10 anni

Non si potrà candidare per 10 anni l'ex sindaco di Pachino, Roberto Bruno, finito in un'indagine riguardante l'infiltrazione mafiosa nel Comune.

A dirlo è una sentenza del Tribunale di Siracusa II Sezione Civile.

Insieme a lui risultano incandidabili anche Massimo Agricola e Salvatore Spataro, consiglieri comunali.

I tre saranno incandidabili “alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Pachino”.