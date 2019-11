Hong Kong reintroduce divieto maschere negli eventi publici

L'Alta Corte di Hong Kong ha reintrodotto in via momentanea e per la durata di sette giorni il divieto sull'uso delle maschere negli eventi pubblici, malgrado a inizio settimana abbia espresso sulla misura un giudizio di incostituzionalità. La decisione, riporta il network pubblico Rthk, è stata adottata su richiesta del governo nel mentre procede il ricorso in appello contro l'incostituzionalità duramente contestata da Pechino.