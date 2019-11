C'era anche Siracusa tra le città destinatarie di sostanze e farmaci ad azione dopante. Le indagini sono partite dai Carabinieri lo scorso 2018, da Firenze.

Nei giorni scorsi, i Nas di Firenze hanno eseguito in varie province d’Italia 36 decreti di perquisizione, che hanno portato al sequestro di 3.719 compresse e 604 fiale di anabolizzanti (steroidi, ormoni, estrogeni eritropoietina, nandrolone), per un valore di 35mila euro.

Sempre nel corso delle indagini i militari del Nas hanno tracciato un centinaio di spedizioni di plichi, con versamento di denaro su carte prepagate, intestate o in uso all’indagato residente in provincia di Torino e considerato il gestore della rete di smercio, per la somma complessiva di 50 mila euro. Le perquisizioni dei giorni scorsi sono state eseguite nelle province di Bergamo, Bologna, Brescia, Catanzaro, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Latina, Messina, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Savona, Terni, Torino, Trapani, Udine, Vibo Valentia e Vicenza.