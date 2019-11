L'Ortigia domani alla Paolo Caldarella contro la RN Nuoto Salerno

L'Ortigia, domani alle ore 15, alla piscina “Paolo Caldarella “, davanti al proprio pubblico, contro la neopromossa RN Nuoto Salerno, protagonista di un ottimo avvio di campionato, che la vede al sesto posto insieme al Savona.

Contro i campani guidati da Citro, l'Ortigia dovrà fare molta attenzione, trasformando la propria rabbia per la beffa di Trieste in determinazione e carica agonistica, sperando anche nella massiccia presenza e nel supporto dei propri tifosi. Una partita non semplice ma importante per rimanere saldamente in seconda posizione in classifica, a una settimana dall'attesissimo big match casalingo contro il Brescia.

"Salerno è una squadra organizzata che fino a oggi, tranne che con le tre grandi, non ha ancora perso una partita. - commenta il tecnico Stefano Piccardo - Ci attende un sabato particolare, perché noi veniamo dalla prima sconfitta in campionato e quindi dovremo stare molto attenti e affrontarli cercando di dare ritmo alla manovra per tutti e quattro i periodi di gioco. L'Ortigia è motivata come sempre, la sconfitta di Trieste è passata, sono cose che possono accadere lungo il percorso"