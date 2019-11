Siracusa, caso Renzo Formosa: archiviata la posizione dei due vigili urbani intervenuti subito dopo l'incidente

E' stata archiviata la posizione dei due vigili urbani, Francesco Callea e Gualtieri Francesco, coinvolti nel caso Renzo Formosa, il 15enne che il 21 aprile del 2017 perse la vita in un incidente in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa.

La notizia era già nell'aria da ieri sera, ma solo questa mattina ha trovato conferme ufficiali.

Questo era un procedimento su presunte inadempienze che sarebbero state compiute al momento dei rilievi e del sopralluogo sul luogo dell'incidente.

Adesso si attendono le motivazione della decisione.