Siracusa, Cafeo: "5 milioni di euro da destinare alla viabilità provinciale"

Stanziati, dalla Regione siciliana, 5 milioni di euro da destinare alla viabilità provinciale di Siracusa. A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Si tratta di un intervento non certo risolutivo ma comunque una boccata d’ossigeno attesa per le malandate strade del nostro territorio – continua l’On. Cafeo – motivo di isolamento per numerosi comuni dell’entroterra ma soprattutto spesso causa di incidenti anche gravi”.

“Presto verranno assegnate le gare per i lavori straordinari – conclude Giovanni Cafeo – auspico una rapidità dell’iter e dei successivi lavori, vista l’urgenza e la necessità degli interventi previsti, indispensabili per aumentare fruibilità e sicurezza delle nostre strade”.