Canicattini Bagni, celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi

Piantine di Bosso piantumate ieri nelle aree verdi di Piazza Borsellino e della Villa comunale di Canicattini Bagni, così come altre piantine ornamentali nello spazio verde della Scuola Materna San Nicola della città.

A metterle a dimora, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 Novembre in tutta Italia dal 2013 su istituzione del Ministero dell’Ambiente, sono state, con il supporto dell’Assessorato al Verde del Comune di Canicattini Bagni, gli alunni delle 5° classi e della materna dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”.

Ieri mattina, pertanto, presenti la Dirigente scolastica, Prof.ssa Alessandra Servito, l’Assessore al Verde, Salvatore Zocco, e i rispettivi insegnati, le classi quinte del plesso “Garibaldi” hanno piantumato la loro piantina di Bosso in Piazza Borsellino, mentre i loro coetanei delle quinte classi del plesso “Mazzini” hanno fatto la stessa operazione ma all’interno della Villa Comunale e i bambini della Materna all’interno della loro scuola di via San Nicola.

Per l’occasione sono state recitate poesie sulla funzione vitale degli alberi, letti i risultati delle loro ricerche sulla salvaguardia dell’ecosistema e il riciclaggio dei rifiuti, rivendicando spazi e città più sane, stimolando, nel contempo, comportamenti quotidiani di sostenibilità.