Omicidio Loris, condanna definitiva a 30 anni per Veronica Panarello

Diventa definitiva la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Veronica Panarello, la giovane mamma accusata di aver ucciso il figlio di 8 anni, Loris Stival. Il delitto avvenne il 29 novembre 2014 nell’abitazione di famiglia a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in Sicilia. A decidere oggi sono stati i giudici della I sezione della Suprema corte, presieduta da Adriano Iasillo, che in particolare hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata, che è detenuta in carcere a Torino.