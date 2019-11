Maltempo nel Siracusano, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Siracusa, Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani per i danni causati dal maltempo. La misura annunciata è stata deliberata ieri sera per i territori colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019.

Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza per i territori della Sicilia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018.

Intanto non arrivano buone notizie dalle previsioni meteorologiche per il prossimo fine settimana: domenica sarà maltempo su gran parte del Sud con piogge e temporali anche violenti e possibili locali criticità anche nella Sicilia orientale.