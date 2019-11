Siracusa, Asp ha assunto 8 cardiologi e 2 medici di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza

Sono stati assunti dall'Asp, oggi, a tempo indeterminato, otto dirigenti medici cardiologi e due dirigenti medici di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza.

Dall’inizio di quest’anno ad oggi sono ben 156 le unità di personale sanitario che è stato assunto per i vari comparti della sanità.

Le assunzioni di oggi riguardano personale che era già in servizio in Azienda a tempo determinato e rappresentano un primo step di assunzioni di cardiologi e medici di pronto soccorso che sarà completato nei prossimi giorni con lo scorrimento delle graduatorie per il raggiungimento complessivo dell’immissione in ruolo di 15 cardiologi e 15 medici di urgenza e accettazione.