Siracusa, Zito punta il dito contro la Regione: "Sul nuovo ospedale mesi di silenzio"

Mesi di silenzio sul nuovo ospedale di Siracusa e poi, domani Musumeci e Razza, presidente della Regione e assessore alla Sanità, presenti per l'inaugurazione del Centro Regionale per le patologie da amianto di Augusta.

Sono pungenti i toni del deputato regionale del movimento cinque stelle, Stefano Zito, il quale dichiara: "E' un bene che si venga a potenziare così l'offerta sanitaria in un territorio fortemente interessato dal problema. Vorremmo però un presidente della Regione che venisse non a tagliare altrui nastri ma a presentare l'area ed il progetto del nuovo ospedale di Siracusa. Ci metta nella condizione di credere che vogliono davvero costruirlo il nuovo ospedale di Siracusa e non solo parlarne", dice ancora il deputato regionale Stefano Zito (M5s).