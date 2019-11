Autostrada Siracusa-Catania, furgone in fiamme all'altezza di Lentini: traffico bloccato

Furgone in fiamme, oggi poco dopo le 12, sull'Autostrada Catania Siracusa sulla rampa di svincolo ‘Lentini’ in direzione della statale 114 per Siracusa, nel comune di Carlentini, in provincia di Siracusa.

Il traffico è stato bloccato. Tanti i disagi

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.