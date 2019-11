Siracusa, la Polizia postale incontra gli alunni dell’Istituto “ Insolera”

Cyberbullismo, pedofilia on-line, sexting, cyber stalking.

Questi gli argomenti trattati oggi durante un incontro che si è tenuto all’Istituto “ Insolera” tra alunni e Polizia Postale.

L’obiettivo è stato quello di fornire ai ragazzi consigli utili per un uso consapevole e responsabile della tecnologia, dagli smartphones, ai pc, ai tablet, per far comprendere le diverse conseguenze che questo fenomeno può generare nella loro vita.