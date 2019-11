Siracusa, lectio magistralis sul monumento della Cattedrale

Si terrà sabato alle 19.30 una doppia lectio magistralis sui 2.500 anni del monumento della Cattedrale.

A raccontare la Cattedrale saranno Giuseppe Voza, soprintendente emerito ai Beni culturali di Siracusa, e don Umberto Bordoni, direttore della scuola Beato Angelico di Milano. Ad introdurre la serata sarà Salvatore Sparatore, docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Metodio". L’iniziativa è promossa da Cattedrale di Siracusa, Ufficio per la Pastorale del turismo della Diocesi di Siracusa, Deputazione della Cappella di Santa Lucia, ISSR San Metodio in collaborazione con Kairos per il 25esimo centenario della costruzione del monumento della Cattedrale, che risale al 480 a.C. con l’edificazione del tempio di Atena.