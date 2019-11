Siracusa, "Dona un Sorriso con un Gioco" per i bambini meno fortunati

"Dona un Sorriso con un Gioco". E' questa l'iniziativa che partirà da lunedì 9 dicembre presso l'Associazione La Bacchetta Magica in Via Alessandro Specchi 102, tutti i pomeriggi dalle 17.30 alle 19.00.

L'intento è quello di allietare il Natale ,anche a chi non potrà mettere sotto l'albero un dono, con una raccolta di giocattoli nuovi da donare ai bimbi che appartengono a famiglie che non hanno la possibilità.

"Non saranno accettati giochi usati - ha tenuto a precisare Antonella Quattropani - nel pieno rispetto di bimbi da coccolare come fossero figli nostri "