Siracusa, la rotonda di via Algeri intitolata ai “Maestri del lavoro”

La rotatoria di via Algeri che insiste tra i numeri 71/73 sarà intitolata ai “Maestri del lavoro”: lavoratori dipendenti pubblici o privati, i “Maestri del lavoro” sono quei lavoratori che sono stati insigniti con la Stella di Merito dal Presidente della Repubblica, per essersi particolarmente distinti per la loro laboriosità e buona condotta morale; che abbiano apportato miglioramenti nei metodi di lavorazione; che abbiano contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza nel lavoro; e che si siano prodigati per istruire le nuove generazioni nell'attività professionale.

Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco Francesco Italia, sabato 23 novembre, alle 10.30