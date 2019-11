Augusta, asilo nido a Marisicilia: scioperano i dipendenti della cooperativa

In sciopero i lavoratori della Società Cooperativa Sociale “Giocando insieme”, titolare del servizio di asili nido all’interno della Marina Militare di Augusta.

I dipendenti lamentano il mancato pagamento degli ultimi tre stipendi e una serie di inadempienze contrattuali che sono state sottoposte anche alla committente.

“Abbiamo inviato una lettera all’azienda e a Marisicilia – dichiara Teresa Pintacorona, segretario generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa – per stigmatizzare quanto avvenuto in queste ultime settimane.L’azienda, contravvenendo alle più elementari regole in materia di tutela dei dati sensibili, ha diffuso i prospetti paga di tutti i lavoratori.

Questi ultimi – sottolinea la Pintacorona – non hanno ancora percepito nessuna spettanza dal momento dell’assunzione e l’azienda sta cercando di far sottoscrivere un contratto che contravviene gli accordi siglati anche davanti all’ispettorato del lavoro.

Riteniamo tutto questo assai grave – conclude la segretaria della Fisascat – e abbiamo chiesto a Marisicilia una verifica attenta e, qualora continuasse questo atteggiamento, di valutare la rescissione del contratto con la cooperativa in questione.”