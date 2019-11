Siracusa, il sindaco Italia segue Calenda nel nuovo partito "Azione"

La notizia era nell'aria ma oggi, a seguito dell'uscita sui social, è ufficiale. Il sindaco Francesco Italia seguirà Carlo Calenda nella sua nuova esperienza politica "Azione", un partito fondato sul "liberalismo sociale" e sul "popolarismo di Sturzo".

Italia è vicino a Calenda da oltre un anno e, peraltro, il sospetto di un nuovo inizio era venuto un po' a tutti nell'ambiente politico, dopo la mancata adesione al Partito democratico (come si ricorda il primo cittadino non ha rinnovato la tessera con il Pd) ma, dall'altra parte, non era neanche arrivata l'adesione a Italia Viva, il partito di Matteo Renzi al quale hanno aderito personalità vicine a Italia come l'ex sindaco Giancarlo Garozzo, ma anche l'attuale sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa e l'assessore Alessandra Furnari.

Sebbene in prima persona il sindaco Italia non abbia ancora parlato si questa nuova esperienza, Calenda ha annunciato: "Nel nostro movimento ci sono anche amministratori locali capaci come Francesco Italia, sindaco di Siracusa, o il sindaco di Cinisi, Palazzolo, o Valentina Grippo, consigliere regionale nel Lazio; giovani che hanno animato liste civiche in tutta l’Italia e via così"