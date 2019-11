Siracusa e Marina di Melilli, pesca di frodo: sanzioni per 6.000 euro

Pesca di frodo all’interno del Porto Grande e della Baia di Santa Panagia.

Nei giorni scorsi a Marina di Melilli, i militari della Capitaneria di Porto hanno individuato un sub che aveva prelevato circa 150 esemplari di ricci di mare. Questi ultimi, ancora vivi, sono stati consegnati alla motovedetta per essere rigettati in mare.

Successivamente è stato intercettato un gozzo in legno a pesca, con attrezzatura vietata, all’imboccatura del Porto Grande di Siracusa. La rete da posta utilizzata, di circa 100 metri, è stata sottoposta a sequestro. Individuare anche 57 nasse posizionate all’interno del Porto Grande, contenenti circa 5 chili di polpo, 4 di murici di mare e 1 chilo di granchi, tutti ancora vivi e quindi rigettati in mare.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro.