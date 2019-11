Siracusa, dimensionamento scolastico e nuovo disegno delle Aule: firmata delibera di Giunta

C'è la proposta di dimensionamento scolastico firmata dai componenti della Giunta Italia, nero su bianco su una delibera datata 15 novembre.

Nella delibera, peraltro, si traccia anche un nuovo disegno delle Aule da sottoporre alla Conferenza provinciale di Organizzazione scolastica.

A quest'ultima, infatti, viene chiesto in primis di mantenere l'autonomia dell'Istituto Chindemi (plesso scolastico che nel febbraio del 2019 contava più di 600 iscritti). Poi, per quanto riguarda l'istituto di viale Santa Panagia, il Costanza si prevede di aggregare più plessi, e cioè il Capuana di via Augusta, il plesso di via Caracciolo, ed il plesso di via Decio Furnò.

Aggregazione parziale, inoltre, per alcuni classi della Martoglio, di via Asbesta e di via Archia.

In Ortigia, per quanto riguarda la scuola di via Mergulensi, non utilizzata, andrebbe al Paolo Orsi. Infine, 5 aule dell'istituto Falcone-Borsellino di Cassibile saranno utilizzate dal Cipa per attività istituzionali.

Tutto invariato rispetto allo scorso anno scolastico per quanto riguarda le altre scuole di competenza comunale.