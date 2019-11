Noto, due iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Noto celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne in calendario lunedì 25 novembre.

Due gli appuntamenti in programma: il primo per domenica 24 novembre alle 18 nella Sala Conferenze dell’ex Cantina Sperimentale di largo Pantheon organizzato dal Comitato di Noto della Croce Rossa Italiana. Una tavola rotonda sulle donne come esempio di resilienza, un momento di confronto tra associazioni e attori sociali del territorio.

Il secondo appuntamento, invece, è in programma lunedì 25 novembre alle 18 in Sala Gagliardi, in collaborazione con la Fidapa di Noto. “Mi amo da vivere” è il titolo del monologo interpretato dall’attore Giovanni Arezzo, con voce di Carola Pennavaria e chitarra di Corrado Vinci, con la partecipazione di Melissa Gramaglia. Durante la serata, inoltre, saranno premiati i vincitori del concorso per scuole medie e superiori indetto proprio dalla Fidapa di Noto.