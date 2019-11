Pachino, furto in abitazione: denunciato un uomo di 32 anni

E' stato denunciato, dalla Polizia di Stato di Pachino, A.G., di 32 anni, perchè ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione commesso in una residenza estiva sita in contrada Reitani.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe rubato un’anfora di argilla trovata poi nella sua abitazione a seguito di perquisizione.