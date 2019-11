Serafiche frequenze: 15 autori, 15 storie di rinascita

SERAFICHE FREQUENZE raccoglie i racconti di quindici autori, parole affidate a quell’unica frequenza che ci rende vivi: l’eterno ripetersi di emozioni contrastanti. Vi si raccontano il dolore e l’orgoglio di un padre per un figlio diverso , il dramma della memoria perduta, dell’amore che resta nonostante tutto. Vi si celebra la gioia di vivere e rinascere, dal cancro, dalla droga, dai crimini della Storia. I ricordi scaturiscono dai sapori, dai ritorni dai giochi: la fantasia diverte, riportando i rimproveri di un cuore stanco o di un filosofo offeso. Fiabe d’altri tempi si alternano al presente, quello delle ingiustizie e delle disparità.

gli utili della vendita del nostro libro saranno destinati all'acquisto di un defibrillatore per un istituto scolastico di Siracusa, attualmente sprovvisto di tale apparecchiatura.

Sono storie diverse. Parole che pulsano, ininterrottamente, di vita

