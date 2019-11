Tari, Siracusa tra le 10 città più costose d'Italia: il capoluogo aretuseo all'ottavo posto, la peggiore è Catania

Siracusa ottava città in Italia per costi elevati della bolletta Tari. A dirlo è un'indagine di Cittadinanzattiva, che prende in esame la tariffe in tutti i capoluoghi con riferimento ad una famiglia tipo composta da tre persone che abitano in una casa di proprietà di 100 metri quadri, la spesa media nazionale ammonta a 300 euro.

"A Siracusa non si è verificata alcuna diminuzione e quindi, con 442 euro, ci troviamo all’ottavo posto nazionale e al terzo regionale, dove il costo annuo medio è di 394 euro - dice Salvo Sorbello, presidente di Progetto Siracusa - Dobbiamo purtroppo rilevare che le promesse di diminuire la tassa rifiuti di svariati milioni di euro sono purtroppo rimaste solo parole, come potranno verificare famiglie e imprese, chiamate proprio in questi giorni a pagare la rata di conguaglio".

"Il grado di soddisfazione dei siracusani per la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti non è certamente elevato, nonostante l’impegno dei siracusani nella raccolta porta a porta e nel conferimento nei centri di raccolta comunali ma la tariffa resta troppo cara" - conclude Salvo Sorbello.

Male comunque la Sicilia, con Catania che è la città più cara in assoluto in tutta Italia