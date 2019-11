Avola, una panchina rossa davanti l'ospedale Di Maria per Loredana Lopiano

Una panchina rossa sarà collocata davanti l'ingresso dell'ospedale Di Maria di Avola per ricordare Loredana Lopiano, l’infermiera del reparto di Oncologia dell’ospedale Di Maria, vittima di femminicidio. L'iniziativa dell'Asp si terrà in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne” designata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre.

La cerimonia di scopertura della targa si svolgerà venerdì 22 novembre alle 12 nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale nell’ambito della rassegna dal titolo “Donne in cammino 2019” organizzata dall’Associazione antiviolenza Doride.

“L’Asp di Siracusa – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – è impegnata in prima linea per arginare il fenomeno della violenza di genere con l’accoglienza in Codice Rosa in tutti i Pronto soccorso della provincia delle vittime alle quali viene assicurata assistenza, cura e accompagnamento una volta superata la fase dell’emergenza”.

Alla cerimonia parteciperanno per l’Azienda oltre al direttore generale Ficarra, il direttore sanitario Anselmo Madeddu, il direttore medico di presidio Rosario Di Lorenzo e la responsabile del Coordinamento violenza di genere e Codice Rosa, Adalgisa Cucè.