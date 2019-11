Siracusa, un progetto per la realizzazione di 2 parchi gioco inclusivi

Presentato stamattina dall'amministrazione comunale di Siracusa, il progetto per la realizzazione di due parchi gioco inclusivi, accessibili anche ai bambini con disabilità. Il Comune parteciperà a un avviso pubblico dell’assessorato regionale della Famiglia, finanziato attraverso il Fondo nazionale politiche sociali. A darne notizia è l'assessore ai servizi Informatici e all'innovazione tecnologica, Giusy Genovesi.

I due nuovi spazi sorgeranno all'interno dei parchi comunali “Giardino di Freud” di via Ozanam e “Donne vittime di violenza” di via Ramacca. È prevista una spesa di 60 mila per realizzare ed installare giochi, percorsi, rampe di accesso, la pavimentazione e le strutture combinate. Sono previsti, inoltre, tavoli inclusivi dove poter svolgere attività di vario tipo (dalla merenda al disegno, dal relax al laboratorio didattico) e percorsi ludici per stimolare i sensi, oltre a contenitori colorati per differenziare i rifiuti.

"Questo significa non solo dare ai più piccoli pari diritti - dice il sindaco, Francesco Italia - ma anche le stesse opportunità di sviluppo attraverso uno dei momenti fondamentali del percorso di crescita psico-fisica come il gioco”.

“Il progetto – afferma l’assessore Genovesi - è il risultato di una condivisione di intenti e collaborazione tra cittadini, associazioni e professionisti del settore che sono stati ascoltati nelle diverse fasi della progettazione, dall’individuazione delle aree alla scelta dei giochi e delle attività di socializzazione".