Nel Messinese, esplosione in deposito di fuochi d'artificio: almeno 3 morti

Un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche si è verificata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il bilancio, tragico, al momento conta tre morti e due dispersi. Tra le vittime c'è Venera Mazzeo, 71 anni, la moglie del titolare.

Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo.

I feriti sono stati trasportati per un primo intervento all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.