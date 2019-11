Siracusa, monitoraggio dell'Asp sui molluschi al Porto Grande

Avviato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Siracusa un piano di monitoraggio e di sorveglianza della filiera della molluschicoltura al Porto Grande.

L’attività di campionamento è effettuata nell’area di produzione con il supporto logistico delle società di allevamento, da un gruppo di veterinari allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per il consumatore.

“L’attività svolta - riferisce il direttore del Dipartimento, La Vignera - consiste nel prelevare settimanalmente nel Porto Grande di Siracusa campioni di mitili per lo studio delle biotossine algali, per i controlli dei parametri microbiologici e di quelli chimici oltre ai prelievi costanti di campioni di acqua di mare per valutare l’eventuale presenza di fitoplancton tossici. Se i risultati dei controlli nelle zone di produzione indicano che i requisiti non sono rispettati vengono adottati gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della collettività indicati nelle linee guida e comunicati alle autorità competenti”.