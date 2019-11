Siracusa, Marcia dei Diritti dei Bambini: dal Pippo di Natale a Piazza Santa Lucia

Oltre 1000 bambini, genitori e tutte le associazioni che fanno parte degli Amici di Città Educativa hanno partecipato questa mattina a Siracusa alla “Marcia dei Diritti dei Bambini”.

La marcia giunta alla sua dodicesima edizione, è partita dal campo Pippo di Natale, attraversando viale Teocrito, viale Luigi Cadorna, via Ragusa con arrivo a piazza S.Lucia, dove i volontari e le volontarie hanno animato la giornata con giochi, letture, laboratori e riflessioni sul tema dei diritti.

”La marcia dei diritti dei Bambini – ha detto l'assessore alle Politiche scolastiche, Pietro Coppa – oltre ad essere un momento di partecipazione e di aggregazione, pone all'attenzione della comunità i bisogni e le necessità dei più piccoli”.

“Anche quest'anno la nostra città – ha detto l'assessore alle Politiche giovanili e per l'infanzia, Rita Gentile - organizza la dodicesima marcia per ricordare a tutti noi l'importanza della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo momento gioioso ci aiuta a riflettere sulle tante azioni ancora da intraprendere sul nostro territorio per poter affermare con forza i principi sanciti dall'Onu che riconoscono ai bambini, la titolarità dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.