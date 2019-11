Lo stadio Nicola De Simone sarà gestito dal Siracusa Calcio

Sarà gestito direttamente della società del Siracusa calcio lo stadio Nicola De Simone, almeno fino a giugno. Così di chiude, per il momento, l'annoso problema della gestione di un impianto sportivo tanto importante per la città, quanto di difficile gestione, soprattutto adesso dopo alcuni atti vandalici che lo hanno colpito.

Dopo due gare bandite dal Comune, e andate deserte, adesso è arrivata questa soluzione, seppur temporanea.

"Da subito avvieremo tutte le azioni necessarie per renderlo disponibile, il prima possibile, ai nostri tifosi" - le parole del DG Simona Marletta - "Per la nostra società rappresenta un sacrificio economico importante. Un affidamento di così breve periodo rappresenta soprattutto un costo, ma questo era un passaggio che abbiamo sempre ritenuto fondamentale per avviare un processo di riavvicinamento con la città e con i nostri tifosi. Da oggi, davvero, la nostra stagione può cambiare considerato che nel primo scorcio di campionato, di fatto, abbiamo giocato sempre fuori casa. Siamo molto soddisfatti e non vediamo l'ora di poter giocare nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi"